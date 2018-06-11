Karşılıklı çok ilginç açıklamalar: 'İran'a dokunma, ABD'ye güvenme'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini internette yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Netanyahu, detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça internet sitesi kurarak bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istediğini söylemişti.

İRAN'DAN KUZEY KORE'YE İLGİNÇ MESAJ: TRUMP'A GÜVENME

İran'dan da ABD ve Kuzey Kore liderlerinin zirvesine yönelik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Bahram Ghasemi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Trump'a karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, Trump'ın 2015'te ABD'nin de imzasıyla kabul edilen nükleer anlaşmadan nasıl çekildiği örnek gösterildi.

Ghasemi, İran'ın ABD ve Trump'ı büyük bir olumsuzlukla gözlemlediğini söylerken, Kuzey Kore'den ABD'ye güvenmemesi istendi.