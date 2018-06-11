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Karşılıklı çok ilginç açıklamalar: ''a dokunma, 'ye güvenme'

Tarihi zirve öncesinde ve 'den ilginç açıklamalar geldi... Kuzey Kore, İran halkını kuraklıktan kurtarma önerisinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. Kuzey Kore'nin İran lehine yaptığı açıklamanın ardından İran da ve Kuzey Kore liderleri arasındaki tarihi zirveye ilişkin şu mesajı yayımladı: "'a güvenme"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 15:01
Karşılıklı çok ilginç açıklamalar: 'İran'a dokunma, ABD'ye güvenme'

Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, 'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada 'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini te yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Netanyahu, detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça internet sitesi kurarak bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istediğini söylemişti.

İRAN'DAN KUZEY KORE'YE İLGİNÇ MESAJ: TRUMP'A GÜVENME

İran'dan da ve Kuzey Kore liderlerinin zirvesine yönelik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Bahram Ghasemi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 'a karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, Trump'ın 2015'te ABD'nin de imzasıyla kabul edilen nükleer anlaşmadan nasıl çekildiği örnek gösterildi.

Ghasemi, İran'ın ABD ve Trump'ı büyük bir olumsuzlukla gözlemlediğini söylerken, Kuzey Kore'den ABD'ye güvenmemesi istendi.

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Karşılıklı çok ilginç açıklamalar: 'İran'a dokunma, ABD'ye güvenme'
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