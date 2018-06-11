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Kendisine yapılacak ilkyardımı anlattı

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Kendisine yapılacak ilkyardımı anlattı
erkek hemşire Christian Wright (33) Karjini Ulusal Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken li bir yılan tarafından ısırıldı. 15 dakika sonra arkadaşı Alex Chia imdadına yetişmese çoktan ölmüştü. Chia zehrin etkisiyle göğsü sıkışan arkadaşına yardım çağrısında bulundu. Wright ile arkadaşının bulunduğu bölgeye yakın olan iki Avustralyalı yardıma koştu. Wright turistlere yılanın ısırdığı bacağını sıkıca sarıp zehrin tüm vücuda dağılmasını önlemesinde yardımcı oldu. Wright, olay yerine çağrılan acil durum servisi sayesinde hastaneye yetiştirilip kurtarıldı. DIŞ HABERLER
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