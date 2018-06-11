Kerkük'te silahlı saldırı : 3 ölü, 13 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 3'ü polis 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ unsurlarının Kerkük'ün batısındaki Karatepe köyünde bulunan bir polis kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü polis 13 kişi yaralandı." dedi.

YARALILAR KERKÜK'TEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE TEDAVİ&NBSP;ALTINA ALINDI

Ölü ve yaralı sayısının fazla olmasında yola tuzaklanan mayının silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen vatandaşların basmasıyla infilak etmesinin etkili olduğunu aktaran Kemal, yaralıların Kerkük'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kamil ayrıca Kerkük kent merkezindeki Askeri semtinde de bir ses sanatçısının kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının faillerinin bulunması için polisin Askeri semtinde operasyon başlattığı kaydedildi.