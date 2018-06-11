Kim'in korumaları geri döndü!

Kim Jong'un Singapur'a getirdiği güvenlik konvoyu 20'den fazla araçtan oluşuyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin ev sahibi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağı bildirildi.

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ZİRVENİN MALİYETİ YAKLAŞIK 20 MİLYON

Strait Times gazetesindeki habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.

Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz." dedi.