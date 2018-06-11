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Kim'in korumaları geri döndü!

Başkanı ile yarın gerçekleşecek tarihi zirve için Singapur'a gelen lideri Kim Jong-un'un korumaları yeniden sahneye çıktı. Kuzey Kore liderinin aracını koşarak takip eden korumaların görüntüleri sosyal medyada yankı buldu.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 11:32
Kim'in korumaları geri döndü!

Kim Jong'un Singapur'a getirdiği güvenlik konvoyu 20'den fazla araçtan oluşuyor. Öte yandan, Başkanı ile lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin ev sahibi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağı bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aracını, korumaları koşarak böyle takip etti!

ZİRVENİN MALİYETİ YAKLAŞIK 20 MİLYON

Strait Times gazetesindeki habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.

Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz." dedi.

İşte Trump-Kim görüşmesinin maliyeti

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Kim'in korumaları geri döndü!
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