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liler 'tarihi zirve'yi sokaklarda takip ediyor

Başkanı 'ın lideri Kim Jong Un ile yapacağı görüşme Kuzey Kore'de de ses getirdi. Kuzey Koreliler, Kim Jong Un'un Singapur ziyaretini dev ekranlara yansıtılan haberlerden ve istasyonlardaki panolara asılan gazetelerden öğrendi. Hükümet medyası Trump-Kim zirvesini 'tarihi zirve' olarak niteledi.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 11:13
Kuzey Koreliler 'tarihi zirve'yi sokaklarda takip ediyor

Başkanı ile lideri Kim Jong Un'un Singapur'da yapacağı zirveye bir gün kaldı. Dünyanın merakla beklediği zirve Kuzey Korelilerin de bir hayli ilgisini çekiyor.

AP'nin aktardığına göre, Kim Jong Un'un Singapur'a iniş yaptığı haberi Kuzey Kore'ye ulaştı.

Kuzey Kore devlet medyasının 'tarihi zirve' ifadesini kullandığı belirtilirken, başkent Pyongyang'da birçok kişi tren garının önündeki dev ekranının çevresinde toplanarak, Kim Jong Un'un Singapur'a indiği görüntüleri izledi. Tren istasyonlarının panolarına asılan gazeteleri okumak için de birçok kişinin bu panoların çevresinde toplandığı görüldü.

Trump-Kim zirvesi Kuzey Kore'deki en hassas konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Öte yandan hem Kim Jong Un hem de Donald Trump, zirvenin yapılacağı Singapur'a dün ulaştı. İki lider Singapur'da geniş güvenlik önlemleri altında birbirlerine çok yakın iki ayrı otelde kalıyor.

Yarın gerçekleştirilecek tarihi zirve öncesinde bugün Kuzey Kore, ABD ve Singapur'da üst düzey heyetler bir araya gelerek zirveyle ilgili son düzenlemeleri yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da gün içerisinde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Kuzey Koreliler 'tarihi zirve'yi sokaklarda takip ediyor
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