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Trump'a göre Kim ile görüşmesi "gayet iyi" olabilir

Başkanı Donlad Trump, Lideri Kim ile görüşmek için gittiği Singapur'dan zirve için açıklamada bulundu. G7 zirvesinde krize yol açıp imza atmadan zirveden ayrılan Trump, tarihi zirveye ev sahipliği yaptığı için Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde KimJong Un ile yapacağı zirve için açıklamada bulundu

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 10:48
Trump'a göre Kim Jong Un ile görüşmesi gayet iyi olabilir

Başkanı , Lideri Kim Jong-Un'la olan görüşmesinin "gayet iyi olabileceğini" söyledi.
Kim ile yarın Singapur'da gerçekleşecek olan tarihi zirveye ev sahipliği yapmaları sebebiyle Trump, teşekkürlerini sunmak için Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

İkili görüşme sonrasında Trump, Kim Jong Un'la görüşme kararınının "oldukça bilinçli bir şekilde" verildiğini belirtirken, şöyle konuştu: "Yarın çok önemli bir görüşmemiz var ve görüşme sonrası her şeyin gayet iyi olabileceğini düşünüyorum."

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Trump'a göre Kim Jong Un ile görüşmesi "gayet iyi" olabilir
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