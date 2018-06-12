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medyası Trump ve Kim'in başbaşa görüşmesine tepkili!

Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve 'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla lideri Kim Jong Un ile Singapur'da düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı , Amerikan kamuoyundan ve medyasından tepki çekti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 10:32
ABD medyası Trump ve Kim'in başbaşa görüşmesine tepkili!

Kim ile gerçekleşen 41 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin bulunmaması nedeniyle Başkan Trump eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyanın yanı sıra Amerikan medyasında da yapılan eleştirilerde, "Trump, Kim'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" görüşlerine yer verildi.

Başkanı , Kim ile baş başa yaptığı ve kayıtlara geçmeyen görüşmeden sonra paylaştığı mesajlarda kendisinin ve lideri Kim Jong Un'un 'büyük bir ikilemi ve büyük bir sorunu' çözecekleri öngörüsünde bulundu. Trump, "Birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Baş başa görüşme çok çok iyiydi" dedi ve Kim Jong Un ile "Mükemmel bir ilişkileri olacağına inandığını" söyledi.

İki lider arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından taraflar heyetler arası görüşmeye başladı.

RUSYA: TRUMP VE KIM JONG UN'UN GÖRÜŞMESİ OLUMLU

Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya'nın ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesini olumlu karşıladığını belirtirken, tek bir görüşmenin ciddi bir sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Kim Jong-un ve Trump'ın görüşmesini bugün var olan başlangıç tavırlarının görüşmenin düzenlenmesi için elverişsiz olduğunun farkında olarak olumlu karşılıyoruz. Fakat ben tek bir görüşme raundunun, tek bir zirvenin hiçbir ciddi sonuca yol açmayacağını düşünüyorum" dedi.

Şvıtkin, ABD'nin Kuzey Kore'nin yanıt vermesine neden olabilecek çeşitli provokasyon eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmadığının da belirtti.

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ABD medyası Trump ve Kim'in başbaşa görüşmesine tepkili!
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