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savaş uçağı Okinawa’da düştü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018
ABD savaş uçağı Okinawa’da düştü
Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının 'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi. 'ye ait Kadena Hava Üssü'nden kalkan F-15 tipi savaş uçağının adanın 80 kilometre açığında düştüğü, uçağın pilotunun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi. Japon yetkililer, son yıllarda Japonya'da Amerikan üsleri çevresinde yaşanan uçak ve helikopter kazalarının artmasından ve bunun siviller üzerinde yarattığı hayati tehlikeden duydukları kaygıyı dile getirdi.
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ABD savaş uçağı Okinawa’da düştü
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