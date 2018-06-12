ABD savaş uçağı Okinawa’da düştü

Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının Japonya
'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi. ABD
'ye ait Kadena Hava Üssü'nden kalkan F-15 tipi savaş uçağının adanın 80 kilometre açığında düştüğü, uçağın pilotunun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi. Japon yetkililer, son yıllarda Japonya'da Amerikan üsleri çevresinde yaşanan uçak ve helikopter kazalarının artmasından ve bunun siviller üzerinde yarattığı hayati tehlikeden duydukları kaygıyı dile getirdi.