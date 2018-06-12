ABD Savunma Bakanı'ndan Menbiç yol haritası!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "İki taraflı sınır devriyeleri faaliyete geçecek" dedi.

TÜRK VE AMERİKAN YETKİLİLER ALMANYA'DA BİR ARAYA GELECEK!



8 Haziran'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Türkiye ve ABD arasında Suriye ve Menbiç'te sürdürülebilir bir çözüm üretimi konusundaki çalışmalarını öven açıklamasının ardından bugün Mattis, Türk-Amerikan yetkililerinin Almanya'da bir araya geleceklerini açıkladı. Bugün yapılan basın toplantısında gelen sorular üzerine işbirliği konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Mattis, ilk olarak iki taraflı sınır devriyelerinin faaliyete geçeceğini açıkladı. Ardından Menbiç'te ortak devriyelerin oluşturulmasının planlandığını belirten Mattis, Türk ordusu ile görüşmenin bu hafta Sttutgart'ta bulunan Avrupa Komutanlığı'nda (EUCOM) gerçekleşeceğini açıkladı.



"MENBİÇ YOL HARİTASI, İLERİYE DOĞRU BÜYÜK BİR ADIM"



Gelişmelere yönelik bir açıklamada Brüksel'de bulunan Pentagon sözcüsü Eric Pahon'dan geldi. Pahon Türkiye ile ABD arasında onaylanan yol haritasını, "ileriye dönük büyük bir adım" olarak nitelendirdi. Pahon çizilen harita ile konu hakkında cesaretlendiklerini ifade ederek "ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye ile harika bir diyalog ve işbirliğimizi artırıyoruz" dedi. Pahon yaptığı açıklamada varılan mutabakatın Türkiye'nin haklı endişelerine çözüm getirirken bölgesel yönetim için Menbiç halkını yönlendirerek herkesin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu vurgusunu yaptı.