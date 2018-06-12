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'den Kim-Trump zirvesi açıklaması

D Devlet Başkanı ve lideri Kim Jong-un’un Singapur'daki buluşmasına Avrupa Birliği'nden (AB) "diplomasiye devam" yorumu geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 14:17
AB'den Kim-Trump zirvesi açıklaması

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "Trump ve Kim buluşması, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tek yolunun diplomasi olduğu yönündeki inancımızı doğrular niteliktedir. Diplomatik yolun takip edilmesi genelde zordur ancak her zaman kazançlıdır." ifadelerine yer verdi.

Singapur'daki zirvenin Güney ve arasında geliştirilen olumlu ilişkilere katkı sunmak adına "çok önemli" ve "gerekli" olduğuna değinen Mogherini, "Tüm uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyi tarafından da paylaşılan nihai hedef, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan biçimde nükleerden arındırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, ABD ve Kuzey Kore liderleri tarafından imzalanan ortak bildirinin söz konusu hedefe ulaşılabileceği sinyalini verdiğini kaydetti.

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AB'den Kim-Trump zirvesi açıklaması
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