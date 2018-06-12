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Almanya ’ye bakışını sertleştiriyor

Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı. Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Bakanlığı, “Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, ’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız.” açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 01:45
Almanya FETÖ’ye bakışını sertleştiriyor

Alman istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl, 'dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında 'nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama 'nin sert tepkisine yol açmıştı.

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dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ'ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye'nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.

BND ŞEFİNİN FETÖ TAKİYESİ

Almanya'nın Büyükelçiliği tarafından 'e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ'nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.

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Almanya FETÖ’ye bakışını sertleştiriyor
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