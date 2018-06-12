Göçmen krizini İspanya çözdü

İspanya
hükümeti, İtalya
ve Malta'nın limanlarına yanaşmasına izin vermediği 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi "insani nedenlerle" kabul etme kararı aldı. İspanya Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Pedro Sanchez'in, insani krizlere ilişkin uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 600'den fazla göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin İspanya limanlarına demirlemesine izin verdiği bildirildi. İNSANİ YIKIMIN ÖNLENMESİ İÇİN
"İnsani bir yıkımın önlenmesi ve bu kişilere güvenli bir liman sağlanması, uluslararası kanunlardan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde bu bizim yükümlülüğümüz" ifadeleri kullanılan açıklamada, geminin Valencia Limanı'na yanaşacağı belirtildi. İtalya, 629 kaçak göçmenin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta'nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu. Malta önceki gün de 126 göçmeni taşıyan "Seefuchs" isimli bir sivil toplum kuruluşu gemisinin limana gelmesine izin vermemiş, daha sonra İtalyan Sahil Güvenlik
Komutanlığı'nın olaya müdahale etmesiyle gemi, İtalya'nın güneyindeki Pozzallo Limanı'na yanaşmıştı. 800 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI
Öte yandan Akdeniz'de İtalyan ve uluslararası gemilerin 800 göçmeni daha kurtardığı bildirildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Libya açıklarında İtalya ile uluslararası sivil toplum kuruluşları gemilerinin gece yürüttüğü operasyonlarda yaklaşık 800 göçmen daha kurtarıldı. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Salvini, şu ifadeleri kullandı: 'LİMANLARI KAPATIYORUZ'
"Bugün (dün) yine bir Alman sivil toplum kuruluşu gemisi Sea Watch 3, sayısız göçmenle dolu bir şekilde Libya açıklarında İtalya'ya gelmeyi bekliyor. Alman kuruluşu ve Hollanda gemisi. Malta bir şey yapmıyor, Fransa reddediyor. Avrupa'nın umurunda değil, bu kadar yeter. Hayat kurtarmak bir görevdir ama İtalya'yı kocaman bir sığınmacı kampına çevirmeye hayır. İtalya, boyun eğmeye ve itaat etmeye bir son verdi. Artık burada 'hayır' diyen birileri var. #LimanlarıKapatıyoruz."