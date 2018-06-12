İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Seçimler yapıldı. Geriye dönüş yok artık. Bunun iptal edilmesinde ne hükümetin ne de meclisin yetkisi var. Yeni hükümetin kurulması için ilerleme sağlanmalı. Seçimlerin iptali yargı kararına bağlıdır." dedi.

ALLAVİ "YENİDEN SEÇİM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın sonrası seçimlerin iptal edilip, yeniden yapılması çağrısı yapmıştı.

BAĞDAT'TA SEÇİM SANDIKLARI YANDI

İbadi, "İlk soruşturma sonuçlarına göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı." diye konuşmuştu.

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Yangınla ilgili dün 4 şüpheli tutuklanmıştı.