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, lerin yeniden yapılmasını reddetti

Başbakanı Haydar el-, lerin tekrarlanması tartışmalarına ilişkin, seçimlerin yeniden yapılması çağrılarını reddederek, hükümetin kurulması yönünde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 22:24
İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

, Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, "ler yapıldı. Geriye dönüş yok artık. Bunun iptal edilmesinde ne hükümetin ne de meclisin yetkisi var. Yeni hükümetin kurulması için ilerleme sağlanmalı. Seçimlerin iptali yargı kararına bağlıdır." dedi.

Irak'ta yeniden seçim çağrısı yapıldı

ALLAVİ "YENİDEN SEÇİM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan sonrası seçimlerin iptal edilip, yeniden yapılması çağrısı yapmıştı.

BAĞDAT'TA SEÇİM SANDIKLARI YANDI

İbadi, "İlk soruşturma sonuçlarına göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı." diye konuşmuştu.

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Yangınla ilgili dün 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti
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