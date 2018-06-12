Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'de sarhoş pilota hapis cezası

'de a hapis cezası

'de, yapacağı uçuş öncesi aşırı alkol aldığı tespit edilen Julian Monaghan, hapis cezasına çarptırıldı. Lewes Ceza Mahkemesinde bugün görüşen duruşmada, yargıç Janet Waddicor, pilotuna 8 ay hapis cezası verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 20:08
İngiltere'de sarhoş pilota hapis cezası

Waddicor, kararını açıklarken, havayolundan istifa eden Monaghan'ın devasa bir hava aracının sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatarak, "Canları olmasa bile en azından yolcuların ve mürettebatın güvenliği un elindedir. Güvende olduklarını hissetme hakkına sahiptirler." dedi.

Olaya ilişkin 'ten yapılan açıklamada da "Böylesine bir davranışın kabul edilemez olduğu" vurgulanarak, "Müşterilerimizin ve iş arkadaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir." ifadesine yer verildi.

MÜRETTEBAT FARKETTİ

'nin güneyindeki 'ndan 12 saatlik uçuşla Mauritius gitmek üzere 300 yolculu uçağa binen 49 yaşındaki pilotun olduğunu mürettebat farketmişti. Ocak ayında yaşanan durumun polise haber verilmesiyle alkol sınırını aştığı tespit edilen Monaghan havalimanında gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de sarhoş pilota hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN