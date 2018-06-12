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, Kore yapımı 6 adet nı teslim aldı

, ’den 6 adet T-50 nı teslim aldığını açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:33

, 'den 6 adet T-50 nı teslim aldığını açıkladı.
Savunma Bakanlığı basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'den alınan 6 adet tipi uçaklarının 2. parti teslimatının gerçekleştiği ifade edildi.

6 ADET KORE YAPIMI SAVAŞ UÇAĞI

Bakanlık, Kore yapımı ve 21 milyon dolara mal olan 6 uçağın Irak topraklarına ulaştığını kaydetti. Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Enver Hama Emin söz konusu uçakların gelişmiş silahlarla donanmış modern bir tip savaş uçağı olduğunu söyledi.
Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki döneminde 2013 yılında 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalanmıştı.

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Irak, Kore yapımı 6 adet savaş uçağını teslim aldı
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