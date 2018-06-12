Kanadalı şirket Katar'a uçak satacak

Katar'ın paraşütle atlama operasyonları için Kanadalı Viking Air şirketiyle Twin Otter DHC-6-400tipi uçak satın alımını öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, Silahlı Kuvvetler adına Katar El-Emiri Hava Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı Mübarak Muhammed el-Hayarin ile Viking-Air bölgesel satış müdürü Peter Walker tarafından Doha Hava Üssü'nde imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paraşütle Atlama Komitesi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Abdullah el-Hedfe, bu uçakların, Viking Air'in en iyi paraşütle atlama uçaklarından biri olduğunu belirtti.

Hedfe, söz konusu uçaklarla Ortak Özel Kuvvetlere bağlı Özel Paraşüt Timi'nin desteklenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.