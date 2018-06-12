Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kanadalı şirket Katar'a uçak satacak

Kanadalı şirket 'a uçak satacak

, Kanadalı Viking Air şirketiyle paraşütle atlama operasyonları için Twin-Otter DHC-6-400 tipi uçak alımı anlaşması imzaladı.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:06
Kanadalı şirket Katar'a uçak satacak

'ın paraşütle atlama operasyonları için Kanadalı Viking Air şirketiyle Twin Otter DHC-6-400tipi uçak satın alımını öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, Silahlı Kuvvetler adına Katar El-Emiri Hava Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı Mübarak Muhammed el-Hayarin ile Viking-Air bölgesel satış müdürü Peter Walker tarafından Doha Hava Üssü'nde imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paraşütle Atlama Komitesi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Abdullah el-Hedfe, bu uçakların, Viking Air'in en iyi paraşütle atlama uçaklarından biri olduğunu belirtti.

Hedfe, söz konusu uçaklarla Ortak Özel Kuvvetlere bağlı Özel Paraşüt Timi'nin desteklenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanadalı şirket Katar'a uçak satacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN