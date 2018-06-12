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Son dakika: Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

Son dakika gelişmesi: 24 Haziran için geri sayım sürüyor. Seçime 12 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının oylarını nerede kullanacakları belli oldu. Erdoğan, Akşener ve Perinçek İstanbul'da, Karamollaoğlu Ankara'da, ise 'da oy kullanacak. Tutuklu bulunan ise cezaevinde oy kullanacak.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 16:13
Son dakika: Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Vatandaşların oy kullanacakları yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının da oy kullanacakları şehirler belli oldu.

ERDOĞAN, SEÇİM SONUÇLARINI AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her sene olduğu gibi İstanbul'da oy kullanacak. Erdoğan'ın daha sonra Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul'da oy kullanacak. Akşener, oy kullanma işleminin ardından Ankara'ya gidecek ve partisinin Genel Merkezi'nde partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

Ankara'da oy kullanacak tek cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak. Karamollaoğlu partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ise memleketi 'da oy kullanacak.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş seçim sonuçlarını televizyondan takip edecek. Sonuçlar netleşirken avukatı ile istişare edebilecek.

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