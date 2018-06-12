Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem 'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor." ifadelerini kullandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 05:59
Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı , Ekonomi Başdanışmanı 'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Trump, Singapur'da lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşmeden dakikalar önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Trump'a en son Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde eşlik eden Kudlow, basına hafta sonunda verdiği son demeçte Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ihanetle suçlayarak, "Bizi bir bakıma sırtımızdan bıçakladı." demişti.

yönetiminde de ekonomist olarak görev yapan 70 yaşındaki Kudlow, Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörlüğüne geçen mart ayında atanmıştı.

deneyimi bulunan Kudlow, ayrıca ABD'nin en büyük televizyon kanallarından CNBC'de kendi finans ve ekonomi programını sunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN