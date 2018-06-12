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Yunanistan Dışişleri Bakanından açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, kendilerini rahatsız eden konularda, 'deki muhalefetin mevcut hükümetten "daha iyi olmadığını" ve bunun Yunanistan için en önemli sorun olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:38
Yunanistan Dışişleri Bakanından Türkiye açıklaması

Kocias, katıldığı bir televizyon programında ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de istikrarın seçim sonuçlarına bağlı olacağını belirten Kocias, başta Batı olmak üzere uluslararası toplumun da Türkiye'deki gelişmeler ve seçimlerin gidişatını takip ettiğini dile getirdi.

Kocias, Dışişleri Bakanlığının diğer ülkeler ile ilişkilerinde ölçülü davranma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'de demokrasinin işleyeceğini, demokratik seçimlerin gerçekleşeceğini ve Türk halkının sevdiği ve istediği kişiyi seçeceğini umuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Mecliste seçimi kazananların itidal ve sakinliği tercih edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DAHA DENGELİ VE KARİZMATİK BİR KİŞİLİK

Öte yandan, Ege Adaları ile ilgili sorunu muhalefetin çıkardığını ifade eden Kocias, "Bizim açımızdan en önemli sorun, Erdoğan yönetiminin bizi rahatsız ettiği konularda kendisinden daha iyi olmayan bir muhalefetin varlığı. Ve Erdoğan onlara göre daha dengeli ve karizmatik bir kişilik." diye konuştu.


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Yunanistan Dışişleri Bakanından Türkiye açıklaması
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