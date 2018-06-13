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Başkanı Trump: Artık 'den nükleer tehdit yok

Başkanı Trump, artık 'den gelen bir nükleer tehdit olmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 16:07
ABD Başkanı Trump: Artık Kuzey Kore'den nükleer tehdit yok

Singapur'da lideri Kim Jong-un'la tarihi zirvede buluştuktan sonra 'ye dönüşünün ardından ABD Başkanı , Twitterhesabından açıklamalar yaptı.

Trump, " Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok. Kim Jong-un'la bir araya gelmek ilginç ve oldukça olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecekte büyük bir potansiyeli var!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığı görevine gelmeden önce herkesin Kuzey Kore ile savaşa girileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Eski Başkan (Barack) Obama Kuzey Kore'nin bizim en büyük problemimiz olduğunu söylüyordu. Artık öyle değil, rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz." paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün Singapur'da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

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ABD Başkanı Trump: Artık Kuzey Kore'den nükleer tehdit yok
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