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'da yolcu si alabora oldu

'da yolcu si alabora oldu. Tekne kazasında 13 kişi öldü, 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:01
Endonezya'da yolcu teknesi alabora oldu

'da yolcu sinin alabora olması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Republika gazetesinin haberine göre, Sulawesi Adası'nın batısındaki Makassar kenti açıklarında 43 kişiyi taşıyan bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Pulau Baranglompo bölgesine sefer yapan teknenin, ilk belirlemelere göre kapasitesinin üstünde yolcu bulundurması nedeniyle alabora olduğu tahmin ediliyor. Bölgede kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Endonezya'da yolcu teknesi alabora oldu
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