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'da 100 bin hasta geceyi sedyede geçirdi

'da, yılbaşından itibaren hastanelerin lerine başvuran 100 bin hastanın geceyi sedye üzerinde geçirdiği bildirildi. Fransa Acil Servis Çalışanları Sendikası Başkanı , "Bu yılın başından beri ülke genelindeki hastanelerin acil servislerine başvuran 100 bin kişinin geceyi sedyede geçirdiğini ortaya çıkardık" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 23:52 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 23:53
Fransa'da 100 bin hasta geceyi sedyede geçirdi

ler ve ilk yardım çalışmaları alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Acil Servis Kongresi, başkent 'te başladı.

Yılda bir kez toplanan kongrede konuşan Acil Servis Çalışanları Sendikası Başkanı , ülkedeki 150 hastanenin acil servisinde "No bed Challence" adıyla bir uygulama başlattıkları bilgisini paylaştı.

Braun, her sabah saat 10.00'da yer veya yatak sorunu nedeniyle geceyi sedye üzerinde geçirmek zorunda kalan hasta sayısını not ettiklerini dile getirerek, "Bu şekilde yapılan hesaplamayla bu yılın başından beri ülke genelindeki hastanelerin acil servislerine başvuran 100 bin kişinin geceyi sedye üzerinde geçirdiğini ortaya çıkardık. Ağır hastalarda ölüm oranını yüzde 40 artıran bu durum büyük skandal." dedi.

Fransa'da sağlık sistemindeki aksaklıklar son dönemde eleştiri konusu haline gelmişti.

Ülkedeki hastanelerde özellikle acil servislerin yetersizliği sık sık gündeme gelirken, çok sayıda şehirde bu duruma dikkati çekmek için grev ve gösteriler düzenlendi.

Acil servislerdeki yoğunluğun başlıca nedenleri olarak doktor yetersizliği, hastaların ilgili bölüme anında sevk edilemeyişi ve fiziki şartların elverişsizliği sıralanıyor.

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Fransa'da 100 bin hasta geceyi sedyede geçirdi
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