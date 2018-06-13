İsrail jetleri Yunanistan’da askeri tatbikata katıldı

İsrail
Hava Kuvvetleri'ne ait 40 savaş uçağının, geçen hafta Yunanistan
'ın Lefkada Adası ile Epir bölgesi arasında manevralar yaparak Epir'e yüzlerce bomba bırakması, "savaş provası" olarak yorumlandı. Tatbikatta tek bir İsrail jeti inişe geçmedi. Havadan yapılan akaryakıt ikmalleri ile 24 saat boyunca havada kalan savaş uçakları, "bombalama tatbikatını" tamamladıktan sonra İsrail'deki üslerine geri döndü. Yunanistan'ın izni ile yapılan tatbikat için Epir tepelerinin Ortadoğu
'dakilere benzediği, tatbikatın bu nedenle orada yapıldığı ileri sürüldü.