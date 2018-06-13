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jetleri ’da askeri tatbikata katıldı

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
İsrail jetleri Yunanistan’da askeri tatbikata katıldı
Hava Kuvvetleri'ne ait 40 savaş uçağının, geçen hafta 'ın Lefkada Adası ile Epir bölgesi arasında manevralar yaparak Epir'e yüzlerce bomba bırakması, "savaş provası" olarak yorumlandı. Tatbikatta tek bir İsrail jeti inişe geçmedi. Havadan yapılan akaryakıt ikmalleri ile 24 saat boyunca havada kalan savaş uçakları, "bombalama tatbikatını" tamamladıktan sonra İsrail'deki üslerine geri döndü. Yunanistan'ın izni ile yapılan tatbikat için Epir tepelerinin 'dakilere benzediği, tatbikatın bu nedenle orada yapıldığı ileri sürüldü.
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İsrail jetleri Yunanistan’da askeri tatbikata katıldı
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