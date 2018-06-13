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'dan, Trump-Kim zirvesi sonrası açıklama: Gerilim azaldı

, Başkanı Donald Trump ile lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaparak, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:55
Japonya'dan, Trump-Kim zirvesi sonrası açıklama: Gerilim azaldı

Kyodo ajansının haberine göre, Hükümet Sözcüsü, Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, "('den) gelebilecek füzeler için her daim tetikte beklemek anlamına gelen zor güvenlik koşullarının zirve sayesinde hafiflediği açık" dedi.

Suga, Başkanı Trump'ın, uzun yıllar önce Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonlar konusunu da gündeme getirmiş olmasını memnuniyetle karşıladı.

NÜKLEER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİNE YARDIM

Hükümet Sözcüsü Suga, Japonya'nın, ABD ve ile iş birliği içinde nükleer silahların yok edilmesi sürecine yardım etmeyi teklif edeceğini belirtti.

Trump ve Kim, dün, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin akabinde kapsamlı bir belge imzalamıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması konularında çok sayıda taahhüt içeriyor.

Belgede, "Başkan Trump, Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi vermeyi taahhüt etti. Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanması için kati ve sarsılmaz taahhüdünü teyit etti" ifadelerine yer verilmişti.

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Japonya'dan, Trump-Kim zirvesi sonrası açıklama: Gerilim azaldı
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