Penka kurtuldu

Bulgaristan
-Sırbistan
sınırında otlarken sürüden ayrılıp Avrupa Birliği (AB
) sınırlarını terk eden inek Penka, Sırbistan'a geçmişti. Geri götürüldüğünde AB yasaları gereği Bulgar yetkililerin itlaf edilmesine karar verdiği Penka'nın hayatı kurtuldu. Change. org sitesinde "Gebe İnek Penka'yı kurtarın" başlıklı kampanyaya binlerce kişinin imza vermesinin ve hayvanın sahibi Ivan Haralampiev'in çabalarının ardından Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı laboratuvar testlerini yeniledi ve ineğin sağlıklı olduğunu, birkaç gün içinde Mazarachevo köyündeki sahibine teslim edileceğini açıkladı.