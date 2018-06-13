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: “ kendisini dünyanın jandarması sanıyor”

, 'nin Rusya'ya karşıaldığı yaptırım kararıyla ilgiili açıklamada bulundu. Açıklamada “ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor” denildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:24
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor”

, Rusya aleyhine tarafından alınan yaptırım kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor" denildi.

ÖNCEKİ KARARLAR GİBİ SIFIR ETKİ OLUŞTURACAK!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Rusya, Rus vatandaşları ve Rus sivil toplum kuruluşlarına ve iş çevrelerine karşı başlatılan yaptırımlarına karşı gece yarısı önemli bir açıklama yaptı. ABD'ye büyük tepkinin gösterildiği açıklamada, "Washington'un almış olduğu yaptırım kararlarının sonucu önceki kararları gibi sıfır etki oluşturacak. Rusya'nın uluslararası arenada rotasını değiştirmeye zorlamak sonuçsuz kalacak. ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor. Bu gibi girişimler ABD'nin sadece çaresizliğini gösteriyor" denildi.

"YAPTIRIM TARİHLERİ MANİDAR"

Yapılan açıklamanın devamında ise, "ABD, terörizm ve diğer somut tehditlere karşı savaşmak yerine olmayan düşman icat eden bir bakış açısı sergiliyor. Bu tarihin kısır ama tehlikeli bir döngüsüdür. Washington'un aldığı yaptırım kararları Rusya için çok önemli tarih olan 'Rusya ve zafer günü' tarihlerinin arifesinde alındı. Bunu unutmayacağız" ifadeleri kullanılarak sert tepki gösterildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: “ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor”
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