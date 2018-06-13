Savaş suçu şüphelisi eski Sırp asker iade edildi

Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da suç işlediği şüphesiyle Almanya'da yakalanan eski Sırp asker Milorad Obradovic Bosna Hersek'e iade edildi. Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Havalimanında 51 yaşındaki Obradovic'in teslim alındığı belirtildi.

120 BOŞNAK ERKEĞİNİ ESİR ALIP İŞKENCE EDİLMESİNE İŞTİRAK ETMEKLE SUÇLANIYOR

Açıklamada, "Stiven" lakaplı eski Sırp askerin, Prijedor şehri yakındaki Miska Glava köyünde 120 Boşnak erkeğin esir alınması, bunlara işkence yapılması ve öldürülmesine iştirak etmekle suçlandığı kaydedildi.

Esir alınan 15'i çocuk 120 Boşnak erkeğin bölgedeki kültürevi ve futbol stadında uzun süre işkenceye maruz kaldığı, esirlerin bazılarının burada, bazılarının ise Ljubije köyünde kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirilen açıklamada, Obradovic'in de 3 Boşnak sivili bizzat öldürmekle suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Obradovic'in "Slobodan Taranjac ve diğerleri" olarak adlandırılan davada hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.