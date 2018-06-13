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Trump yüksek fiyatlarından 'i sorumlu tuttu

ABD Başkanı , fiyatlarının yüksek olmasından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü () sorumlu tuttu. Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkati çekti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 20:27
Trump yüksek petrol fiyatlarından OPEC'i sorumlu tuttu

" fiyatları çok yüksek, arkasında yine var, bu iyi değil." ifadesini kullanan Trump, nisan ayında da OPEC'i petrol fiyatlarını suni olarak yükseltmekle itham etmişti.

OPEC, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşmesinin ardından Kasım 2016'da üretimi kısma kararı almıştı. Birkaç kez uzatılan üretim kısma anlaşması, bu yılın sonuna kadar devam edecek.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2016- Haziran-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 değer kazandı. ve 'nın petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle üretim artışına gitme konusunda görüşme yaptığı da biliniyor.

OPEC ve OPEC harici ülkelerin bakanlarının 22-23 Haziran'da Viyana'da bir araya geleceği toplantıda, üretime yönelik kararın kesinleşmesi bekleniyor.

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Trump yüksek petrol fiyatlarından OPEC'i sorumlu tuttu
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