AB’de göçmen çatlağı

Akdenız'dekı insani krizi derinleşirken Avrupa Birliği (AB
), uluslararası kanunların gereğini yerine getirmeyen ve anlaşmalara uymayan üyelerine söz geçiremiyor. AB, İtalya
ve Libya arasında varılan ve göçmenlerin gayri insani kamplarda hapsedilmesiyle sonuçlanan anlaşma, aksamaya başladı. Libya'dan deniz yoluyla Avrupa'ya gelenlerin sayısı artarken İtalya'daki yönetim değişikliği, Akdeniz'deki krizi göçmenlerin ölüme terk edilmesine yol açacak noktaya getirdi. Öte yandan Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya tarafından limana geliş izni verilmemesiyle ilgili eleştirileri nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığı
'na çağrıldı.