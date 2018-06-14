BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Halley'in tasarıda değişiklik öngören ve Hamas'ın kınanmasını isteyen önerisi 66 'evet' 73 'hayır' 26 'çekimser' oy ile Genel Kurul'da kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, daimi üyelerden ABD'nin 'veto' yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde oylamaya sunuldu. Hiçbir üye ülkenin 'veto' yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul'da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor ancak uluslararası toplumun görüşünü yansıtıyor. Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'İsrail işgali altındaki Filistin'de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini' 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

ABD'NİN "FİLİSTİN KARARINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ" REDDEDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetti.

Filistin halkı için koruma talep eden karara karşı çıkan ABD, bu metinde değişiklik yapılması için BM Genel Kuruluna oylama talebinde bulundu.

Türkiye ve Cezayir'in başını çektiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği üyesi ülkeler ABD'nin teklifinin Genel Kurula son dakikada getirilmesi ve kararın görüşülememesi üzerine bu oylamanın yapılmaması talebinde bulundu ancak bu talep kabul görmedi.

ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi BM Genel Kurulunda gerekli desteği alamadığı için kabul edilmedi.

Buna karşın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonucuna karşı çıktı ve kararın kabul edildiğini savundu. Haley, BM Genel Kurulunda kararlara yapılan değişiklik teklifleri oylandığında salt çoğunlukla kararın kabul edilebileceğini öne sürdü. Bunun üzerine oturuma ara verildi.

Oturumun tekrar başlamasının ardından ABD'nin itirazı için de bir oylama yapıldı ve ABD'nin kararda yapılmasını istediği değişikliğin kabul edilmediği açıklandı.

ABD'nin Filistin kararına eklenmesini istediği bölümde Hamas'ın Gazze'ye yönelik roket saldırılarının ve sınır boyunca sivillerin hayatını riske atan şiddet olaylarının kınanması ile Hamas'ın tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep ediliyordu.