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F-35'lerin 'ye ne zaman teslim edileceği belli oldu!

ABD merkezli savunma sitesi 'a göre, ABD Kongresi'nde 'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen teslimatın 'da gerçekleşmesi bekleniyor. F-35'leri üreten şirketinden bir sözcü, Kongre'deki duruma rağmen teslimat için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve ilk F-35'in teslim edileceği töreninin 21 Haziran tarihi için planlandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 10:13
F-35'lerin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği belli oldu!

isimli savunma sitesine konuşan yetkili, 'da teslimat olacağını ifade ederken, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı.

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F-35'lerin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği belli oldu!
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