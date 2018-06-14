F-35'lerin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği belli oldu!
ABD merkezli savunma sitesi Defence News'a göre, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen teslimatın 21 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor. F-35'leri üreten Lockheed Martin şirketinden bir sözcü, Kongre'deki duruma rağmen teslimat için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve ilk F-35'in teslim edileceği töreninin 21 Haziran tarihi için planlandığını söyledi.
Giriş Tarihi: 14.6.2018 10:09Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 10:13
Defence News isimli savunma sitesine konuşan yetkili, 21 Haziran'da teslimat olacağını ifade ederken, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı.