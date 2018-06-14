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Putin'den Trump-Kim zirvesi açıklaması

Devlet Başkanı , lideri Kim Jong-un ile Başkanı görüşmesinin sorunları barışçıl ve diplomatik yollarla çözme umudunu ortaya çıkardığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 17:29
Putin'den Trump-Kim zirvesi açıklaması

Putin, 2018 açılış törenine katılmak için 'ya gelen Yüksek Halk Meclisi Konseyi Kim Jong-nam ile görüştü.

SİNGAPUR ZİRVESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Görüşmede yaptığı konuşmada Putin, Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'daki zirvede bir araya gelmelerini değerlendirdi.

İki liderin görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin sonuçlarını çok takdir ediyoruz." dedi.

Son dakika: Donald Trump-Kim Jong Un Zirvesi gerçekleşti

Bu görüşme sayesinde dünyaya ağır sonuçları olabilecek askeri çatışmaya sebep olabilecek bir senaryonun ertelendiğini ifade eden Putin, "Görüşme sayesinde tüm sorunları barışçıl ve diplomatik yollarla çözme umutları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e yaptığı davetini yineledi.

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Putin'den Trump-Kim zirvesi açıklaması
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