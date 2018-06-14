Ramazan böyle geçti

Türkıye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları ramazan
ayında da kardeşlerini unutmadı. Deniz Feneri
Derneği de ramazanda ulaştırdığı yardımlarla on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mutlu etti. Proje kapsamında ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 35 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Hayırseverler de Deniz Feneri'nin Bayramlık Projesine 150 TL katkıda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuğu sevindirdi. Deniz Feneri ramazan boyunca 10 bin ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştırdı. Ayrıca 41 ülkede yetim iftarları düzenlendi.