Tek görevleri Trump’ın yırttığı kâğıtları yapıştırmak

Beyaz Saray
'ın batısında konumlanan Eski Yönetim Binası'nda görevli olan devlet memurları, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın yırttığı kağıtları bantlayarak biraraya getirmeye çalışıyor. Politico isimli haber sitesine göre, Solomon Lartey isimli yıllık kazancı yaklaşık 66 bin dolar olan devlet memuru ve ekibi, yırtma huyu olan Trump'ın kimi zaman ortadan, kimi zamansa konfeti gibi yüzlerce parçaya bölünmüş kağıtları biraraya getiriyor. Lartey, işinin kimi zaman bulmaca çözmek gibi olduğunu söylüyor. ABD anayasasın göre "Beyaz Saray'dan çıkan her mektup, e-posta, mektup ve bilgi notunun" saklanması gerekiyor.