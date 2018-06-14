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Tek görevleri ’ın yırttığı kâğıtları yapıştırmak

Giriş Tarihi: 14.6.2018
Tek görevleri Trump’ın yırttığı kâğıtları yapıştırmak
'ın batısında konumlanan Eski Yönetim Binası'nda görevli olan devlet memurları, Başkanı Donald 'ın yırttığı kağıtları bantlayarak biraraya getirmeye çalışıyor. Politico isimli haber sitesine göre, Solomon Lartey isimli yıllık kazancı yaklaşık 66 bin dolar olan devlet memuru ve ekibi, yırtma huyu olan Trump'ın kimi zaman ortadan, kimi zamansa konfeti gibi yüzlerce parçaya bölünmüş kağıtları biraraya getiriyor. Lartey, işinin kimi zaman bulmaca çözmek gibi olduğunu söylüyor. ABD anayasasın göre "Beyaz Saray'dan çıkan her mektup, e-posta, mektup ve bilgi notunun" saklanması gerekiyor.
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Tek görevleri Trump’ın yırttığı kâğıtları yapıştırmak
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