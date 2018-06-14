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Yıldırımlar 10 can aldı

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Giriş Tarihi: 14.6.2018
Yıldırımlar 10 can aldı
'ın Batı Bengal eyaletinde, farklı bölgelere yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şinhua haber ajansı, Batı Bengal'in Bankura, Hooghly, West Midnapore, Birbhum ve Parganas bölgelerinde can kayıplarına neden olan yıldırımların, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

SU BASKINLARI YAŞANDI
lar, Kolkata kentinde su baskınlarına ve tren seferlerinde aksamalara da neden oldu. yetkilileri, şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Hindistan'da geçen ay yıldırım düşmesi ve yağışlar nedeniyle en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

SAVAŞ DEĞİL, OTOBÜS KAZASI
Öte yandan, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki nda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Mainpuri bölgesi yargıçlarından Pradeep Kumar, Racastan eyaletinden gelen otobüsün Mainpuri'de devrildiğini söyledi. Kumar, "Yaralı yolcular, şoförün hız yaptığını ve yolcuların yavaşlamasına yönelik uyarılarını dikkate almadığını anlattı" dedi.
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Yıldırımlar 10 can aldı
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