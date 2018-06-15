Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

'da 22 yaşındaki genç komedyen Eurydice Dixon'ın gece evine dönerken tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü iddiaları öfke yarattı. Dixon, Çarşamba günü Melbourne'deki bir futbol sahasında ölü bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 10:43
Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Genç kadının, saldırıdan saatler önce bir barda gösterisi vardı. Dixon, gösterinin ardından yürüyerek evine dönüyordu. Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd, tutuklanarak cezaevine kondu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.

basını, saldırının Dixon'ın evine 300 metre mesafede gerçekleştiğini atarıyor.

'EVE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GELDİM SAYILIR. YA SEN?'

da ise stand-up komedyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkelerini dile getirdi. Birçoğu 2012'de yine Melbourne'da yaşanan ve İrlandalı Jill Meagher'ın öldürüldüğü benzer bir olayı hatırlıyor.

Meagher'ın ölümü sonrası yaklaşık 30 bin kişi bir barış yürüyüşü gerçekleştirmişti. Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanımlanıyordu. Saldırıdan kısa süre önce Dixon'ın bir arkadaşına "Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. Ya sen?" diye mesaj atmış olduğu öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı.

KKTC'de dehşet düşüren olay! Baldızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN