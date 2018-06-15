Bazı Körfez ülkeleri, Erdoğan'ı düşürmek için 12 milyar dolar harcadı

Sudanlı araştırmacı yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn, bazı körfez ülkelerinin, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için 12 milyar dolar harcadığını öne sürdü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da düzenlenen bir programda, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasaneyn, seçimlere Körfez ülkeleri başta olmak üzere dış güçlerin etki etmek istediğine dikkati çekti.

Bir dönem Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in danışmanlığını yapan, Türkçe ve Boşnakça bilen Hasaneyn, "Bazı Körfez ülkeleri, Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için 12 milyar dolar harcadı. Bunun yanı sıra ABD, Almanya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin de benzer etkileri var. ABD'nin Türkiye içerisindeki işbirlikçilerine etkisi büyük." iddiasında bulundu.

Akademisyen Usame el-Eşkar da bölgenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlarda Türkiye'de genel seçimlerin yapılacağına dikkati çekti.

Türkiye'ye yönelik belirli bir takım ülkelerden daha çok Avrupalı tarafların yönettiği bölgesel bir sistem tarafından saldırının olduğuna işaret eden Eşkar, "Avrupalı bazı taraflar, Osmanlı mirası ile Türkiye siyaseti güçlenirse ve uluslararası sahada önemli bir güce dönüşürse Avrupa'ya karşı sert olacağını zannediyor." ifadesini kullandı.