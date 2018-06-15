Filistin artık dünyanın davası

BM Genel Kurulunda ABD tarafından BMGK'de veto edilen, Filistin
halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve 120 oyla BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karara 8 küçük ülke karşı çıktı, 45 ülke çekimser kaldı. Karşı çıkan ülkeler, ABD, İsrail
ve Avustralya'nın yanı sıra Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri gibi küçük devlet oldu. Türkiye
ise BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika yine hüsrana uğradı" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye bu konuda önümüzdeki dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. 'BÜYÜK BİR BAŞARI'
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de "BM Genel Kurulu, İsrail'in hukuk tanımazlığını tescil etti ve Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. ABD'nin, kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi ise reddedildi. Filistin davasının tüm dünyanın davası olduğunun altını çizen karar" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da karar üzerine şu açıklamalarda bulundu: "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." ERDOĞAN TALİMAT VERDİ YARALILAR TÜRKİYE'DE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İsrail'in Kudüs
'ü işgalinin ardından Gazze'de başlayan çatışmalarda yaralanan Filistinliler Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın girişimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla yaralı 13 Filistinli Mısır üzerinden çekilip Türkiye'de tedavi altına alındı. Gazzeli hastalar, İstanbul'da Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Diğer Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilmesine devam edilecek. Safure CANTÜRK/
ANKARA TÜRK VATANDAŞINA KEYFİ GÖZALTI
İsrail'de
gözaltına alındıktan sonra bir kez daha askeri mahkemeye çıkarılan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın Avukatı Ömer Hamayse, İsrail mahkemesinin keyfi uygulamalarla gözaltı süresini 21 Haziran'a kadar uzattığını söyledi. 8 Haziran'da Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 11 Haziran'da İstanbul'a dönüş öncesi Ben Gurion havalimanında gözaltına alınan Özkan'ın avukatıyla görüşmesine izin verilmedi.