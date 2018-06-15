Gökten mücevher yağdı!

Doğal güzellikleriyle dünyanın tatil cennetlerinden biri olarak öne çıkan Hawaii adalarındaki Kilauea yanardağı
, 3 Mayıs'tan beri gerçekleştirdiği patlama
lar, püskürmeler ve lav akıntılarıyla 600 evi yok edip, binlerce kişinin tahliyesine neden olsa da görenlerin hayrete düştüğü manzaraların yaşanmasına neden oldu. Yanardağdaki patlamalar nedeniyle özellikle sosyal medya
da binlerce kez paylaşılan ilgi çekici görüntüler ise gökyüzünden yağan yeşil taşların yer aldığı kareler oldu. Yanardağın patlamasının ardından çevreye yağan kül püskürtülerini irdeleyen bölge sakinleri, taşlaşmış lavların arasında yeşil renkli, şeffaf ve minik parçalara rastladı. Kum ve toprağın içindeki yeşil tanelerin ve uzaktan bakıldığında yeşil bir tona bürünen kumsalların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Duruma açıklama getiren jeologlar, söz konusu yeşil taşların, zeytin yeşili rengi dolayısıyla "olivin" ismiyle anılan bir mineral olduğunu anlattı. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi'nden Wendy Stovall, kuvvetli patlamaların etkisiyle yerden metrelerce yükseğe fırlayan yeşil taşların Kilauea'dan çok uzaklara düşebileceğini vurguladı. 'PELE'NİN GÖZYAŞLARI...
Magmada en erken etapta oluştan taşlardan biri olduğu için "olivin"lerin sık ve katı biçimde göründüğünü belirten uzmanlar, göze hoş gelen bu taşların kayda değer bir kıymete sahip olanına ise "peridot" isminin verildiğini aktardı. "Olivin" mineralinin bir çeşidi olan "peridot", kimi bölgelerde "sarı yakut", Türkiye'de ise "yılan taşı" ya da "zebercet" ismiyle anılıyor. "Olivin" mineralinin kalp, pankreas, dalak ve ciğer üzerinde olumlu etkisinin bulunduğuna, bedeni temizlediğine, zihin dengesini sağladığına ve kaygıyı düşürdüğüne dair inanışlar bulunmakta. Hawaii mitolojisinde de "olivin"in bir çeşidi olan "perido"tun, ateş tanrıçası Pele'nin gözyaşları olduğuna inanılırdı.