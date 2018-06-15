İlk F-35 teslimatında engel yok

BUGÜN NELER OLDU

ABD Kongresi'nde üst kanadı olan Senato'da bu hafta oylanacak bir yasa ile Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulmaya çalışılsa da, ilk jet 21 Haziran'da sorunsuz teslim edilecek. ABD Senatosu'nun Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası içerisinde yer alan bir bölüme göre, Pentagon'dan Türkiye'yi F-35 programından çıkarma sürecini analiz eden detaylı bir rapor hazırlayana dek herhangi bir uçak teslimatı yapmaması isteniyordu. Fakat bu yasanın Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki versiyonuyla, Senato versiyonunun uzlaştırılması gerekiyor. Bu da genellikle her yıl Eylül'ü bulabiliyor. Bu da ilk teslimat tarihinden aylar sonrasını işaret ediyor. Defense News'e konuşan üretici firma Lockheed Martin Sözcüsü de 21 Haziran'da teslim edileceğini söyledi.