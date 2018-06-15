Uzay aracını kum fırtınası mı yuttu?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA
), bağlantı kurulamayan Mars keşif aracı Opportunity'nin Kızıl Gezegen
'i saran kum fırtınasından sağ salim çıkacağına inanıldığını açıkladı. Mars'ı kaplayan Kuzey Amerika
kıtasından daha büyük olan kum fırtınası nedeniyle emektar Mars gözlem aracı Opportunity'den salı gecesinden bu yana bildirim alınamadığını açıklanmıştı. Dün açıklama yapan NASA'nın Jet İtici Güç Laboratuvarı'nın 15 yıllık Opportunity projesi müdürü John Callas, "Endişeliyiz ama fırtına sonrasında uyanacağını düşünüyoruz. Bu uzay aracıyla ekip olarak duygusal bir bağımız var. Sanki hastanede hasta olan birinden haber bekliyormuşuz gibi hissediyoruz. Doktorlar hastaya zaman tanınmasını, uyanacağını söyler ya, aynen o durumdayız. Ama tabii hastanız, 97 yaşındaki büyükannenizse endişelenmekte haklı olabilirsiniz" dedi. ABD medyasında bazı kaynaklar, Opportunity'nin bu güçlü fırtına nedeniyle bozulmuş olabileceğini, bir daha görevine dönemeyeceğini ileri sürdü. Mars'ta mayıs sonundan bu yana etkili olan toz fırtınasının büyüyerek Kızıl Gezegen'in 4'te 1'ini kapladığı belirtiliyor.