Çin'deki fırtınada şoke eden görüntü... Gökten ahtapot yağdı!

Çin'in doğusunda bulunan Qingdao, tarihinin en korkunç fırtınasını yaşıyor. Fakat Shandong bölgesindeki felaketi korkunç boyuta taşıyan ise gökyüzünden karides, ahtapot ve deniz yıldızı yağması. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sel felaketiyle zor günler geçiren Çinlileri korkuttu.

Bilim kurgu ve korku filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir sahne gerçek oldu… Olay, Çin'in doğusundaki Shandong bölgesinde bulunan kıyı kenti Qingdao'da gerçek oldu. Ülkenin doğusunda bulunan kenti etkisi altına alan fırtına bölgede yaşamı olumsuz kıldı.

Fırtınaların değerini ölçen Beaufort rüzgar şiddeti skalasına göre en şiddetli kategori olan fırtına seviyesine çıkan doğa olayı şehirde trafiği ve yaşamı adeta felç ederken sosyal medyada paylÇaşılan fotoğraflar ise bütün dünyayı şaşkına çevirdi.

Qingdao Meteoroloji Müdürlüğü, gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yaparken, 12 Beaufort şiddetindeki fırtınanın hortuma dönüştüğü görüldü. Kentte hortum ve fırtına dolayısıyla ilginç görüntüler ortaya çıkarken bazı Çinliler, fotoğraf paylaştı.

Bazı fotoğraflarda gökyüzünden ahtapot düşerken görülürken, fırtınanın denizden çekerek gökyüzüne çıkardığı deniz yıldızı, karides ve benzeri deniz canlıları sokaklarda insanların ve araçların üstüne düştü.