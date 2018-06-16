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lı askerler ''seyirci kalmaktan'' suçlu bulundu

'da mahkeme, 'ta bir bölgede gözaltına alınarak ye maruz kalan sivillere tazminat ödemesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 10:09
Danimarkalı askerler ''seyirci kalmaktan'' suçlu bulundu

lı askerler tarafından 2004'te 'ın Basra kenti yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka aleyhine açtığı dava karara bağlandı.

Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı askerlerin, ye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.

Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi.

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Danimarkalı askerler ''seyirci kalmaktan'' suçlu bulundu
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