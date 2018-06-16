Pakistan'da Ramazan Bayramı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da vatandaşların bayram namazı için akın ettiği Kral Faysal Cami çevresinde ve camiye çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Camiye girişler de sırayla ve güvenlik araması ile yapıldı.

Bayram namazının ardından, Keşmir, Filistin ve Suriye ile İslam alemindeki diğer sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Namaz ve duaların ardından cami içerisinde bayramlaşma yapıldı. Cami dışında ise çocuklara şeker dağıtılırken yardımseverler de avluda kurulan stantlarda yardım kuruluşlarına bağışlarda bulundu.