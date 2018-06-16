“Türkiye’nin kararlılığı ABD’yi mecbur etti”

ABD'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasında mutabakata varılan Menbiç yol haritasına ilişkin, "Türkiye, ABD istese de istemese de orada büyük bir rol oynayacağına karar verdiği için şu anda Menbiç'te olduğumuz noktadayız" dedi. SETA Vakfı'nın ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlediği bir etkinlikte konuşan Jeffrey, ABD yönetiminin Türkiye'nin Irak ve Suriye'de oynadığı rolden ilk başta rahatsız olduğunu ancak Türkiye'nin kararlı adımları sayesinde Menbiç'ten PKK/YPG
unsularının çekilmesi noktasında Türkiye'nin tezini uygulamak durumunda kaldığını söyledi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Fırat Kalkanı ile Suriye'deki elini güçlendirdiğine işaret eden Jeffrey, "ABD, artık DEAŞ
konusunda daha az kaygılı olduğundan dolayı iki taraf da şimdi Suriye'de ne yapacaklarına; İran, Rusya ve Esad rejimine karşı ne yapılacağına odaklanmalı" dedi.