Venezuela'da gece kulübünde izdiham: 17 ölü

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, El Paraiso semtindeki "Los Cotorros" adlı gece kulübünde mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin kulüp içinde göz yaşartıcı bomba patlatmasının ardından çıkan izdihamda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kulüpteki izdihamda hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Yaralılar çevredeki hastenelerde tedavi altına alınırken, 18 yaşından küçük bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kavganın çıkış nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Reverol, olayla ilgili aralarında gece kulübünün sahibinin ve göz yaşartıcı bombayı patlatan kişinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.