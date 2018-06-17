Abd sınırında 2 bin çocuk ailesinden koparıldı

BUGÜN NELER OLDU

sınırındaki yasadışı geçişlerde 19 Nisan- 31 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden koparıldığı ortaya çıktı. İç G üvenlik Bakanlığı, çocukların ABD'nin politikası nedeniyle ailelerinden alındığını açıkladı. Yetkililer çocukları yargılanma sürecinden uzak tutmak için ailelerinden kopardıklarını savunuyor. Ailelerinden ayrılan çocuklar Teksas'ta göçmen çocuklar için yapılan Casa Padre Barınağı'nda kalıyor. Ancak çocukların aileleriyle ne zaman bir araya geleceğini öngören bir süreç bulunmaması çocukların ve ailelerinin ruh sağlığını ve geleceğini tehlikeye atıyor. Aralarında bebeklerin de bulunduğu çocuklara ve ailelere ne zaman bir araya gelecekleri asla söylenmiyor. Öte yandan yakalanan göçmenlerin ayaklarına zincirler takılarak gözaltı merkezlerine götürüldüğüne dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı.