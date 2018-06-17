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Babasını sıfır ’ye gömdü

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Giriş Tarihi: 17.6.2018
Babasını sıfır BMW’ye gömdü
'da Azabuike isimli bir adamın 32 milyon Nijerya nairasına (yaklaşık 419 bin 781 TL ) sıfır bir X5 satın alarak hayatını kaybeden babası için tabut yaptığı ileri sürüldü. Zevi Gins isimli Nijeryalı blog sitesinin aktardığına göre adam bir cenaze töreni düzenleyerek babasını içine koyduğu lüks aracı toprağa gömdü. Akıllara durgunluk veren ilginç törenin ülkenin güneydoğusundaki Anambra eyaletindeki Ihiala bölgesi çevresindeki bir köyde gerçekleştiği belirtiliyor. Aracı toprağa gömmek içinse 1.80 metre derinliğinde bir çukur açıldı. Sosyal medyada adamın babasına yaptığı bu "jesti" takdir edenler kadar, bu israfa kızan çok sayıda insan olduğu belirtiliyor. Adama kızanlardan birinin, "Arabaya harcadığı parayı köydeki insanlara köyü geliştirmek için neden vermiyor" sözleriyle olayı eleştirdiği görüldü.
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Babasını sıfır BMW’ye gömdü
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