Barış karesi

Ramazan
Bayramı'nın gelmesiyle ilk kez ateşkes uygulayan Afganistan
yönetimiyle Taliban
militanları arasında barış rüzgarları esmeye başladı. Dünyanın dikkatle takip ettiği bölgede Taliban militanları roket atarlar ve uzun namlulu silahlarını da yanına alarak Nangarhar vilayetinin Bati Kot bölgesinde bayramlaşmaya gitti. Bayram ateşkesi dolayısıyla Afgan güvenlik güçleri de bu kişilerin kontrol noktalarından geçmesine izin verdi. Kontrol noktalarında samimi görüntüler veren taraflar, barış selfiesi çekti ve kucaklaştı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Taliban komutanı "Polis ve ordudaki kardeşlerimizin bayramını kutlamaya geldim. Ateşkesi şimdiye dek muhafaza ettik, eğer liderlerimiz ister ve karar verirlerse sonsuza dek de sürdürebiliriz" dedi. Afgan hükümeti de ateşkesin bir haftaya uzatıldığını ve bazı militanların serbest bırakılacağını açıkladı. Celalabad'da ise barışa gölge düştü. Bir intihar bombacısının barışı kutlayan sivillerin arasında kendisini havaya uçurmasıyla 20 sivil öldü.