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Kabinesi'ni karıştırdı!

kabinedeki bakanların da haberleşmek için kullandığı uygulamasına bir vekil cinsel içerikli video attı. Yetişkin filmlerde rol alan bir oyuncunun görüntüleri kabinede rahatsızlık yaratırken, Enerji Bakanı Claire Perry, "Çok uygunsuz ve cinsiyetçi bir paylaşım" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 12:50
Cinsel içerikli görüntüler İngiltere Kabinesi'ni karıştırdı!

İngiliz bakanlar arasında yeni bir tartışma patlak verdi… Başbakan kabinesindeki 'ye mensup bakan ve vekillerin haberleşmek için kullandığı grubundan bir vekil cinsel içerikli video paylaştı. Videoda cinsel içerikli yetişkin filmlerinde oynayan bir oyuncu yer alırken, bakanlar arasında tartışma çıktı.

YANLIŞLIKLA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Videoyu atan Andrew Bridgen, videoyu bilgisayarından yanlışlıkla attığını söylerken, Enerji Bakanı Claire Perry, "Bu tamamen uygunsuz bir içerik. Gereği yapılmalı" ifadesini kullandı. Sözcü'de yer alan habere göre, videoyu görenler arasında enerji bakanının yanı sıra Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Bakanı Michael Gove gibi isimlerin de izlediği video hakkında parti içinden bir işlem başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.

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Cinsel içerikli görüntüler İngiltere Kabinesi'ni karıştırdı!
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